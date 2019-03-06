2019/03/06 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع العجز التجاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 10 سنوات خلال عام 2018، في الوقت الذي سجل فيه عجز الميزان التجاري ذو الحساسية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العجز التجاري الأميركي بأعلى مستوى في 10 سنوات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العجز التجاري الأميركي بأعلى مستوى في 10 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).