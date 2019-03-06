أخطاء خطيرة نرتكبها عند استخدام الميكروويف

2019/03/06 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يطهو كثيرون بعض الأطعمة في الميكروويف استغلالا للوقت، في حين يلجأ آخرون إلى تسخين أغذية في أوان لا يصلح أن توضع في الجهاز، الأمر الذي

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