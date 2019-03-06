بعد هدفه العجيب.. ميمي يدخل حسابات اليوفنتوس من جديد

2019/03/06 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجل "ميمي" هدفاً رائعاً في مرمى النفط على طريقة الأرجنتيني ليونيل ميسي، حين تخطى ثلاثة مدافعين من النفط، ليسجل هدفاً في غاية الروعة ويساهم في فوز فريقه بثلاثية نظيفة في المباراة المؤجلة.ونشرت الصحيفة مقطع الفيديو، وعلقت عليه قائلة: "لا يزال مهند علي "ميمي" يلمع وكان هذا الفيديو آخر ابداعته ، بتسجيله هدفاً رائعاً في مرمى النفط".وأضافت أن "اللاعب العراقي، دخل ضمن اهتمامات اليوفنتوس كانون الثاني، حيث قيم المدير الرياضي فابيو باراتسي، بتقييمه في سوق الشتاء مؤجلاً المفاوضات إلى الصيف المقبل".

انتهى .



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