2019/03/06 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابتسام حوسني

سمراء حينا

تمشي على التراب

تحوله ذهبا،

من فرط مشمشها

غربال خليلها

لم تبق فيه ثقبا...

في جيدها حبل مشنقة

يحكم قبضته على المحروم

يرديه ميتا

رقبة ....



رقبة

تعلقها مشانق للذكرى

على أبواب مدينتنا

أشلاء منتخبة،

تشق حجر الأمان

اثنثى عشرة عينا

قد علم كل مشربه !

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