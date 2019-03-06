يوفنتوس يوجه بوصلته صوب غوارديولا لخلافة أليغري

2019/03/06 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة نادي يوفنتوس في التعاقد مع المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي بيب غوارديولا، لخلافه مدربه الحالي ماسيمليانو أليغري، المتوقع رحيله بنهاية الموسم الجاري.

ووفقا لشبكة "ميديا ست" الإيطالية فإن بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي دخل قائمة اهتمامات يوفنتوس بقوة من أجل خلافة ماسيمليانو أليغري بداية من الموسم المقبل.

وأضافت الشبكة الإيطالية أن المدرب الإسباني لا يفضل البقاء طويلا مع الأندية التي يدربها، الأمر الذي يجعل مسؤولي اليوفي يدخلون في مفاوضات معه، خاصة وأنه يقضي حاليا موسمه الثالث مع السيتي.

وأشار التقرير الإيطالي إلى أن غوارديولا ينضم إلى زين الدين زيدان وانطونيو كونتي في قائمة المرشحين لخلافة أليغري في تدريب فريق السيدة العجوز بالموسم المقبل.

ويواجه أليغري مدرب يوفنتوس ضغوطا كبيرة في الفترة الأخيرة، بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بثنائية نظيفة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي يجعل الفريق مهدداً بقوة في الخروج من البطولة.

ويتصدر يوفنتوس هذا الموسم جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة، متفوقا بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه نادي نابولي صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة، بينما ودع لقب كأس إيطاليا علي يد نادي أتلانتا بالخسارة 3 – 0.

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