إزالة وإغلاق 38 معملا للرمل في الرمادي لمخالفها الشروط البيئية

2019/03/06 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن قائممقام الرمادي في الانبار ابراهيم الجنابي، الأربعاء، عن إزالة وإغلاق 38 معمل للرمل على نهر الفرات ومشروع الورار جراء مخالفتها شروط البيئة.وقال الجنابي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ إن “لجنة من دائرة الموارد المائية والجهات المعنية وبالتنسيق مع قوة الروجر أزالت تسعة معامل مشيدة على نهر الفرات في منطقة الجزيرة […]

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