2019/03/06 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت نتائج التحاليل الواردة من المختبرات الدولية، أن مرض أصاب الأسماك كان سببا في نفوق الملايين من أسماك الكارب في العراق، والذي حدث نهاية العام الماضي 2018، وليس التلوث.وأكدت التقارير، أنه " تم استبعاد ان يكون التلوث الكيميائي سببا لنفوق الأسماك، وان الأسماك قد عانت من مرض فيروس "كوي الهربس – KHV"، وهو مرض قاتل معروف بأنه يسبب معدلات وفاة تقارب 100 بالمئة في أسماك الكارب".

وكان هلاك الملايين من أسماك الكارب في أكتوبر عام 2018 المزروع في منطقة الفرات الأوسط، قد أدى إلى حالة قلق في البلاد، وخوف من أن يؤدي إلى تسمم المستهلكين، وعانى أصحاب مزارع تربية الأسماك من خسائر مالية ضخمة.

وقام رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بتشكيل خلية أزمة بقيادة وزارة الصحة والبيئة ووزارة الزراعة للتحقيق في أسباب هذه الظاهرة واتخاذ التدابير العلاجية المناسبة.

وقررت خلية الأزمة طلب المساعدة التقنية الطارئة من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لتحديد سبب النفوق المفاجئ.

وأظهرت نتائج الاختبارات، في سويسرا والأردن وإيطاليا، عدم وجود تلوث يذكر ناجم عن المعادن الثقيلة أو الهيدروكربونات أو المبيدات الحشرية.

تحرير: فاطمة صالح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن اسباب نفوق الأسماك) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن اسباب نفوق الأسماك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).