تقرير: تداولات السندات الصينية تقترب من مليار دولار يومياً

2019/03/06 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: صعدت أحجام تداول السندات الصينية لتكون قرب مستوى مليار دولار في الشهر الماضي، ما يسلط الضوء على اهتمام المستثمرين المتزايد بالأسواق المالية لثاني أكبر اقتصاد بالعالم.





وأوضح "تريد ويب" في تقرير النشاط الشهري المنشور على موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن متوسط حجم السندات الصينية المتداولة يومياً والتي يتم إبرامها عبر الموقع على منصة "بوند كونكت" وصل إلى 957 مليون دولار في فبراير الماضي بارتفاع 184% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.





وكانت كل من الصين وهونج كونج أطلقا مخطط "بوند كونكت" في عام 2017 من أجل ربط سوق السندات الصيني والبالغة قيمته 9 تريليونات دولار مع المستثمرين بالخارج.





ويعتبر "تريد ويب" هو أول منصة تداول تكون ذات الصلة بمنصة "بوند كونكت".





وبحسب "تريد ويب"، فإن أحجام التداول اليومي في سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت 3.7% في فبراير على أساس سنوي ليصل إلى 83.9 مليار دولار.





ويعتبر هذا الرقم مستوى قياسي على الصعيد الشهري بالنسبة لإجمالي إجمالي أحجام تداول سندات الخزانة على الرغم من تقلبات السوق المنخفضة، وفقاً لـ"تريد ويب".





أما أحجام التداول في سوق السندات الحكومية بأوروبا فبلغ 22.4 مليار دولار خلال فبراير الماضي مقابل 19.7 مليار دولار في فبراير من العام الماضي.





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