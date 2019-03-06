محدث.. النفط يُعمق خسائره لـ1.5% بعد بيانات المخزونات الأمريكية

2019/03/06 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: عمقت أسعار النفط خسائرها لنحو 1.5% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع قفزة مخزونات الخام بالولايات المتحدة، ومخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.





وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة عن زيادة مخزونات النفط بالولايات المتحدة بنحو 7.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بأكثر من توقعات المحللين.





ومن جانبها خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين الجاري والمقبل بفعل تباطؤ اقتصاد أوروبا والصين.





وعلى الجانب الآخر، فإن منظمة أوبك وحلفاءها مستمرون في خفض الإنتاج لديهم وذلك بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً.





وبحلول الساعة 3:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.5% عند 55.71 دولار للبرميل.





كما هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.5% إلى 65.50 دولار للبرميل

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