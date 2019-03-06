مخزونات النفط بالولايات المتحدة ترتفع 7 ملايين برميل

2019/03/06 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، في حين تراجع مخزون البنزين في نفس الفترة.





وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط بمقدار 7.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 1 مارس الجاري لتصل إلى 452.9 مليون برميل.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 1.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي.





في حين انخفضت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 4.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي.





وبحلول الساعة 3:40 مساء بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنسبة 0.5% إلى 65.50 دولار للبرميل.





كما انخفض سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم أبريل بنسبة 1.5% ليسجل 55.71 دولار للبرميل.





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