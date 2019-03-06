موراي يتخلص من الألم ويتطلع للعودة للمنافسات بعد جراحة الفخذ

2019/03/06 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتطلع البريطاني أندي موراي للعودة لمنافسات التنس وقد يشارك في مسابقة الزوجي في ويمبلدون بعد أن أعلن أنه تخلص من الألم عقب خضوعه لجراحة في الفخذ في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال موراي، الحاصل على ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، قبل خروجه من الدور الأول في أستراليا المفتوحة في يناير/كانون الثاني إن تلك البطولة ربما تكون الأخيرة له في مسيرته الاحترافية بسبب الآلام الحادة التي يعاني منها في الفخذ لكنه سيخضع لجراحة بهدف تحسين طريقة ممارسة حياته بشكل طبيعي.

وقال موراي لشبكة سكاي نيوز التلفزيونية “أريد مواصلة اللعب بكل تأكيد.



لم أعد أشعر بألم في الفخذ..



عملية إعادة التأهيل تمضي ببطء لكن بصورة جيدة.



أنا فقط بحاجة إلى الانتظار لأرى كيف ستسير الأمور.



إذا كان من الممكن فأنا أحب العودة للمنافسات مرة أخرى”.

وأضاف “كل الجراحين الذين تحدثت معهم كانوا صادقين للغاية بشأن ذلك وعلينا فقط أن ننتظر ونرى”.

ويأمل موراي أن يخوض منافسات ويمبلدون هذا العام وهي البطولة التي أحرز لقبها مرتين من قبل.



لكن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما قال إنه ربما يفكر في خوض منافسات الزوجي وليس الفردي مثلما فعل الأمريكي بوب برايان الذي عانى من موقف مشابه لأن منافسات الزوجي لا تمثل ضغطا كبيرا على الفخذ مثل مباريات الفردي.

وقال “في الأغلب لن أشارك في الفردي (من المبكر للغاية اللعب في الفردي في ويمبلدون).



لا أستطيع الجزم.

“الأمر مختلف بالنسبة للزوجي أعني أن بوب برايان عاد لمنافسات استراليا المفتوحة بعد خمسة أشهر ونصف شهر.



ويمبلدون ستقام بعد خمسة أشهر ونصف بعد الجراحة التي خضعت لها”.

وأضاف “أتواصل معه يوميا بشأن عملية إعادة التأهيل التي كان يخضع لها والأمور التي نجحت والتي لم تنجح”.

وقال موراي أيضا إنه سيمنح نفسه “سبعة أو ثمانية أشهر” قبل أن يتخذ قرارا إن كان سيواصل اللعب بشكل تنافسي.

وأوضح “حينها سأعرف بشكل قاطع إن كان هذا سيكون مناسبا.



إنه إطار زمني وضعته لنفسي إذا لم تمض الأمور على ما يرام”.

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