2019/03/06 | 19:42

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لافروف: نرفض أي تهديد للأمن القومي الروسي ولن ننجر إلى سباق تسلح مع واشنطن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لافروف: نرفض أي تهديد للأمن القومي الروسي ولن ننجر إلى سباق تسلح مع واشنطن قناة الغد.

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