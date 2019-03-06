ورشة عن المنسق الصحي لمكافحة المخدرات في المدارس

2019/03/06 | 19:44

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..نظمت مديرية تربية ميسان، الأربعاء، ورشة عمل المنسق الصحي في مدارس المحافظة لمكافحة المخدرات والتدخين.

وقال مدير إعلام التربية محمد الكعبي لـ(المستقلة) أن قسم النشاط الرياضي والمدرسي – شعبة الصحة والبيئة المدرسية قد نظم على قاعة المخيم الكشفي في ميسان معرضا للبوسترات يشرح فيه مخاطر التدخين والمخدرات وتاثيرهما على الشباب .

وأوضح الكعبي ان الورشة ستستمر على مدى 6 ايام تتناول فيها آلية تطبيق قانون مكافحة التدخين وكذلك اثار المخدرات النفسية والاجتماعية وكيفية مواجهتها باعتبار المدرسة حائط الصد الاول لنشر الثقافة الصحية.

ولفت الى ان الورشة تستهدف المنسق الصحي في المدارس وهو على العموم (معلم التربية الرياضية والعلوم )والمرشد التربوي ومعاون المدرسة الذين ستكون عليهم مسؤولية الارشاد والنصح والمتابعة للطلبة لمواجهة هذه الآفة التي تهدد المجتمعات اقتصاديا ونفسيا واخلاقيا.

واكد الكعبي ان مدارس المحافظة لم تؤشر أي نوع من الأدمان “لكن الحذر واجب وتحصين الطلبة ضد التعاطي مهم وله الاثر الايجابي مستقبلا”.

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