“العصائب” تبدي موقفا من ادراج امريكا النجباء والكعبي على لائحة الارهاب

2019/03/06 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… ادانت جماعة “عصائب اهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي يوم الاربعاء ادراج الولايات المتحدة الامريكية حركة “النجباء” على لائحة الارهاب.

وقالت الحركة في بيان اليوم إن “المعايير الامريكية للإرهاب مغلوطة بل معكوسة في احيان كثيرة، فمن يتصدى للإرهاب ويقاتل داعش ويعطي التضحيات يعتبر ارهابيا في نظر الادارة الامريكية، ومن يقتل المدنيين من اليهود وآل سعود يعتبر صديقا وحليفا لها”.

واضاف البيان ان “هذه القرارات لن ترهب ابناء المقاومة، ولن تزيدهم الا اصرارا وعزما وقوة على مواجهة الظلم والطغيان، والدفاع عن العدل والمستضعفين والتصدي لكل من يريد المساس بأرض العراق”.

وأعلنت وزارة الخزانة الاميركية، عن إضافتها حركة النجباء الى لائحة المنظمات الارهابية.

وحركة النجباء انقسمت عن عصائب أهل الحق عام 2013 ويقودها أكرم الكعبي.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على حركة النجباء الإسلامية المتشددة التي تضم نحو عشرة آلاف.

وتنشط هذه الحركة في العراق وسوريا وهي موالية أيضا لإيران.



وذكرت رويترز في 2017 أنها تساعد طهران في إيجاد طريق إمداد إلى دمشق عبر العراق، وجاهر قادتها بدعم إيران.

وتتنامي مخاوف واشنطن بشأن تلك الجماعة.



ففي سبتمبر أيلول، قدم أعضاء مجلس الشيوخ، ديفيد برديو وتيد كروز وماركو روبيو، قانون (عقوبات الإرهابيين وكلاء إيران) الذي يستهدفها وجماعة أخرى.



وقدمت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب كذلك تشريعا مماثلا في يناير كانون الثاني.

والكعبي رجل دين فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عام 2008 لتهديده أمن العراق واستقراره.(النهاية)

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