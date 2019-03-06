2019/03/06 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلبحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأوضاع العسكرية والأمنية في العراق، ومهام القوات الأمريكية في البلاد.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي.وذكر البيان، أن عبد المهدي تلقى اتصالا هاتفيا من بومبيو، جرى خلاله تأكيد الإطار القانوني لعمل قوات التحالف الدولي، ومنها القوات الأمريكية العاملة في العراق. وأوضح أن "مهام تلك القوات تتركز على محاربة داعش، وتدريب القوات العراقية، وعدم إقامة قواعد أجنبية، وذلك كله حسب الموافقات العراقية". وأضاف "تم بحث آخر التطورات في محاربة داعش على الشريط الحدودي مع سوريا، وآثار ذلك على العراق، وأهمية تعاون الجميع لتعويض البلاد عن خسائره البشرية والمادية في حربه مع داعش، وفق قرارات الأمم المتحدة، والقوانين العراقية، والأعراف الدولية". كما تم "بحث القضايا الاقتصادية، وتعزيز قدرات العراق واستقلاله" بحسب البيان ذاته. وفي التاسع من يناير/ كانون الثاني الماضي، زار بومبيو العراق، وتركزت محادثاته آنذاك، على الحرب ضد تنظيم داعش، ووضع القوات العسكرية الأمريكية، والمساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب، فضلا عن العقوبات الأمريكية على إيران. وخلال زيارة مفاجئة لقوات بلاده المتمركزة غربي العراق، نهاية العام الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن إدارته ليس لديها أي خطط للانسحاب من العراق. وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العراق، منذ تشكيل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عام 2014، لمحاربة تنظيم داعش .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي وبومبيو يبحثان مهام القوات الأمريكية في العراق) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي وبومبيو يبحثان مهام القوات الأمريكية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).