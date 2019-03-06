أبطال الصم في بطولة العالم لألعاب القوى

2019/03/06 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..يواصل أبطال العاب القوى للصم تدريباتهم في المعسكر التدريبي المقام في مدينة انقرة التركية الذي يستمر لمدة عشرة ايام وبعدها يتوجه الابطال للعاصمة الاستونية تالين لخوض منافسات بطولة العالم لالعاب القوى داخل الصالات.وقال رئيس اتحاد العاب الصم حيدر الشافي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “البطولة تنظم لاول مرة بمشاركة واسعة […]

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