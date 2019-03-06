ألمانيا تمدد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية حتى نهاية الشهر الحالي

2019/03/06 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت الحكومة الألمانية، تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية حتى

نهاية شهر آذار الجاري.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين ان بلاده تتابع

التطورات في اليمن، ونرى أنه يتعين إنهاء الحرب في أسرع وقت

ممكن.وبحسب بيانات ماس، فإنه لن يتم توريد أي صفقات أسلحة ألمانية

صادر بحقها تصاريح تصدير إلى السعودية حتى نهاية الشهر الحالي.

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