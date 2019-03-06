الدفاع النيابية: إدراج النجباء على لائحة الإرهاب الأمريكية خطوة لتحجيم دور الحشد

2019/03/06 | 19:45

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بدورها طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية الحكومة باستدعاء السفير

الأمريكي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج واتخاذ إجراء شجاع وعاجل

تجاه انتهاكات واشنطن لسيادة العراق.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي إن النجباء تعد جزءً من الحكومة

العراقية ومنظومتها الأمنية كونها إحدى فصائل الحشد الشعبي, مبينا

أن هدف واشنطن وراء إدراج النجباء ضمن لائحة الإرهاب هو خطوة

أولى لتحجيم دور الحشد الشعبي وحله كونه يؤثر سلبا على تحقيق

المخططات الأمريكية في البلاد.

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