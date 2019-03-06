العراق يشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في القاهرة

2019/03/06 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} شارك وزير الخارجية محمد علي الحكيم مع نظرائه الوزراء العرب في الاجتماع التشاوري المنعقد قبيل انطلاق الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربيّة الدورة 151 لوزراء الخارجيّة والمُنعقِد حاليّاً في القاهرة.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" تم استعراض جدول اعمال الاجتماعات بشكل موجز والذي يتضمن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك للدول العربية".انتهى

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