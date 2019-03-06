فنزويلا تعتزم طرد السفير الألماني لتدخله في شؤونها الداخلية

2019/03/06 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت حكومة فنزويلا يوم الأربعاء، إنها ستطرد السفير الألماني دانيل مارتين كرينر بسبب تدخله في شؤون البلاد، وأمهلته 48 ساعة للمغادرة.

وأضافت الحكومة في بيان “تعتبر فنزويلا أن من غير المقبول أن يقوم دبلوماسي أجنبي بدور عام على أراضيها أقرب لدور زعيم سياسي موال للأجندة التآمرية للقطاعات المتطرفة بالمعارضة الفنزويلية”.

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