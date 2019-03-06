2019/03/06 | 19:48

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الشيخ عبدالله بن زايد: نسعى لاحتواء الأزمة في سوريا والحفاظ على وحدتها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ عبدالله بن زايد: نسعى لاحتواء الأزمة في سوريا والحفاظ على وحدتها قناة الغد.

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