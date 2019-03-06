الصحة تعلن انطلاق حملة التلقيح ضد الحصبة المختلطة للمدة من ١٠-٢٤ اذار الحالي

2019/03/06 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة اليوم الاربعاء، انطلاق حملة التلقيح ضد الحصبة المختلطة للمدة من ١٠-٢٤ اذار الحالي.

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