قشرة الرأس قد ترتبط بمرض خطير

2019/03/06 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أفادت دراسة جديدة بأن فطرا مرتبطا بقشرة الرأس، يمكن أن يكون عاملا حاسما في الإصابة بمرض “كرون” المعوي المزمن.وترتبط الفطريات الملاسيزية الموجودة في البشرة الدهنية وفروة الرأس، بحالات جلدية، بما في ذلك قشرة فروة الرأس.واكتشف الباحثون أن الفطريات، التي توجد عادة في بصيلات الشعر البشري، تكمن أيضا في الأمعاء الغليظة.ولا تعد […]

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