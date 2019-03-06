باريس تعلق على أوضاع الجزائر

2019/03/06 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأعرب لودريان، في تصريح صحفي تابعته "الغدير" عن اهتمام باريس بأمن واستقرار الجزائر"، موضحا أن ، لتطورات الأحداث في هذه الدولة العربية تأثيرا على ما يجري في فرنسا".وأشار وزير الخارجية الفرنسي أن" بلاده تتابع عن كثب مسار الانتخابات في الجزائر، قائلا: "علينا السماح بأن تتطور العملية الانتخابية، وفرنسا نظرا إلى روابطها التاريخية (مع الجزائر)، مهتمة جدا بالأحداث الجارية".وجاءت تصريحات وزير الخارجية الفرنسي على خلفية المظاهرات المتواصلة في الجزائر احتجاجا على ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. انتهى .م ك

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