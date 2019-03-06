الياسري يستقبل سفيري كوريا وصربيا ويؤكد : النجف امنة وهي ارض ناجحة للاستثمار

2019/03/06 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واكد الياسري في حديثه ان النجف الاشرف تمتاز باستقرارها الامني وهي مؤهلة لاحتضان الشركات العالمية كفروع لها لسد متطلبات السوق العراقي ودول المنطقة من المنتجات الكورية بمختلف المجالات ،مبيناً ان المحافظة طرحت على الجانب الكوري التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الكورية في تنمية الصناعة والزراعة والصحة والتعليم وتطوير العمل المؤسساتي وامكانية نقل هذه التجربة الى العراق.

واضاف المحافظ ان لجنة مشتركة ستدرس امكانية اقامة مشاريع استثمارية كبرى في النجف الاشرف وفي مقدمتها في قطاع الاسكان وهذا الملف مهم وحيوي وسيسهم في التخفيف من ازمة السكن الذي يعاني منها العراق منذ سنوات.وعلى الصعيد ذاته استقبل محافظ النجف الاشرف السيد لؤي الياسري في مكتبه صباح اليوم سفير جمهورية صربيا في العراق السيد اوروش بالوف حيث جرى خلال اللقاء مناقشة ملفات الاستثمار والتعاون المشترك.وقال الياسري في مؤتمر صحفي مع السفير الصربي ان الحكومة المحلية في النجف الاشرف والسفارة الصربية في العراق اتفقت على جملة من القضايا المهمة وفي مقدمتها التعاون العسكري لتطوير القدرات العسكرية والامنية وايفاد طلاب الكليات العسكرية في دورات متخصصة في صربيا وبخصوص الجانب الاقتصادي والتجاري بين الياسري ان الحكومة المحلية قدمت الدعوة للشركات الصربية لدخول المحافظة والمشاركة في جميع القطاعات موضحا ان استتباب الامن في النجف يتيح للشركات العالمية الدخول بامان للعمل في المحافظة.من جانبه قال السفير الكوري اهمية النجف الاشرف الروحية واستتباب الامن فيها يدفع الشركات الكورية للدخول والاستثمار في مختلف المجالات.

انتهى ع.س

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