القدو: تشضي الكتل وعدم توحيد الرؤى يفسح المجال للتدخلات الأمريكية

2019/03/06 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… عد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، الأربعاء، تشضي الكتل وعدم توحيد الرؤى واختلاف الكتل السياسية بانه يفسح المجال أمام التدخلات الخارجية الأمريكية.وقال القدو لـ/المعلومة/ ان “القوى السياسية لا تدرك مدى خطورة الوجود الأمريكي المستغل لتفرق القوى السياسية”.واضاف ان “حفظ أمن وسيادة البلاد تتطلب تضافر جميع الجهود والقوى الوطنية لتوحيد […]

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