عادل عبد المهدي:تعداد السكان خطوة مهمة تستحق اهتماما كبيرا واستعدادات عالية

2019/03/06 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، على اهمية التعداد السكاني في التخطيط والتنمية وتوفير قواعد بيانات متكاملة، مبينا ان تعداد السكان خطوة مهمة تستحق اهتماما كبيرا واستعدادات عالية.وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقته وكالة صدى، ان “المجلس الأعلى للسكان عقد اجتماعه، اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي”.وأضاف ان “الاجتماع ، بحث الاستعدادات الجارية لتنظيم التعداد العام للسكان المخطط اجراؤه في خريف 2020 ، وخطة العمل المقترحة لتنفيذ مراحل التعداد ، والفترة الزمنية المحددة ومستلزمات اجرائه “.وقال عبد المهدي بحسب البيان ان “اجراء التعداد العام للسكان خطوة مهمة تستحق اهتماما كبيرا واستعدادات على أعلى المستويات والتعاون بين الجميع لتحقيق النجاح المطلوب””، مشيرا الى “اهمية التعداد في التخطيط والتنمية وتوفير قواعد بيانات متكاملة عن الاحوال الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للسكان”.واوضح البيان ان “الاجتماع حضره وزراء المالية والإعمار والاسكان والبلديات ، والشباب والرياضة ، والعمل والشؤون الاجتماعية ، والهجرة والمهجرين ، ووزير التخطيط في حكومة اقليم كردستان ، والأمين العام لمجلس الوزراء ، ووكيل وزارة الثقافة ، ورئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان ، ومدير عام الادارة التنفيذية للسياسات السكانية في وزارة التخطيط ومدير عام دائرة تمكين المرأة”.





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