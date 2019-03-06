2019/03/06 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد عبّر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم اليوم الأربعاء عن أمله بأن تكون الانتخابات العراقية المقبلة عام 2022 بقائمتين فقط، تضمان كافة القوى السياسية العراقية، إذ تمثل الأولى المعارضة والثانية التي تؤلف الحكومة.وأضاف الحكيم في كلمته خلال ملتقى السليمانية الدولي المقام حاليًا في المحافظة، برعاية إعلامية من مؤسسة “ناس” أن “انتخابات 2018 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمار الحكيم “متفائل”: هذا ما نطمح لتحقيقه قبل انتخابات 2022 (فيديو) NAS | موقع ناس الرسمي.

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