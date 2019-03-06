2019/03/06 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعرب السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، الاربعاء، عن حزنه لفراق العاصمة بغداد.وقال يلدز في تغريدة على تويتر وتابعها “ناس” اليوم (6 اذار 2019)، إن “في هذا الصورة التي التقطت في ١٩٣٨/١١/٢، يظهر مبنى سفارتنا الحالي.في هذه المدينة الجميلة التي نشعر بعمق تاريخها اثناء تجوالنا، من المميز اني يكون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفير التركي يودع مبنى السفارة في بغداد بتغريدة “حزينة” NAS | موقع ناس الرسمي.

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