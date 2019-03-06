المانيا تمدد قرار وقف تصدير الأسلحة الى السعودية

2019/03/06 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مددت الحكومة الألمانية، قرارها بوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية حتى نهاية اذار الجاري.وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس،أن " المانيا مددت الحظر على صادرات الأسلحة إلى السعودية يأتي لإعطاء حكومة برلين وقتا لتقييم المشاركة العسكرية للمملكة في الحرب اليمنية".

وأضاف، ان "الحكومة الألمانية تدعو الى ضرورة وضع حد للحرب في اليمن بأسرع وقت ممكن".

وحظرت ألمانيا تصدير الأسلحة إلى الرياض العام الماضي ردا على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة بمدينة اسطنبول التركية، في الثاني من أكتوبر الماضي.

من جانبهما، انتقدت بريطانيا وفرنسا القرار الألماني، وقالتا إنه يقف عائق امام بيع معدات عسكرية منتجة بالتعاون مع برلين إلى السعودية.

تحرير: فاطمة صالح

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