2019/03/06 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذلك في أول تعليق له على الاحتجاجات، التي تطالب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي.

ونقل تليفزيون النهار عن الفريق قائد صالح، “الجيش سيبقى ماسكا بزمام مقاليد إرساء مكسب الأمن الغالي”.

وأضأف أن “هناك من يريد أن تعود الجزائر إلى سنوات الألم والجمر”.

وتجددت المظاهرات احتجاجا على ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

وخرجت مظاهرات جديدة للطلاب، وأعلن عدد من المحامين مقاطعتهم للمحاكم حتى إشعار آخر.

وأعلنت المعارضة رفضها رسالة بوتفليقة للترشح شكلا ومضمونا.

وطالبت المعارضة بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.

وحذرت من أن تمسك بوتفليقة بالترشح للانتخابات الرئاسية سيدخل الجزائرَ في دوامة يصعب الخروجُ منها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتفليقة يعاني من متاعب صحية شديدة.. والمظاهرات تلاحقه في سويسرا) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتفليقة يعاني من متاعب صحية شديدة.. والمظاهرات تلاحقه في سويسرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).