2019/03/06 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووقّع الرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل-هاينتس رومينيغه والمدير الرياضي البوسني حسن صالح حميدزيتش على بيان يشككان فيه "بتوقيت وظروف الإعلان عن القرار إلى اللاعبين وللرأي العام".وتأسّف إداريا العملاق البافاري عن الطريقة التي تم التعامل بها، مع التأكيد في الوقت ذاته أن القرار الرياضي يعود فقط إلى المدرب، وعن "واقع أنه تم إعلام اللاعبين (...) قبل أيام معدودة من مباراة في الدوري مهمة للفوز باللقب أمام فولفسبورغ، ومباراة الإياب الحاسمة في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، هو أمر يغضبنا".وأشار البيان إلى أن المباراة الدولية الأخيرة للمنتخب الألماني تعود إلى تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأن لوف حصل على الوقت الكافي لإعلان قراره.وتابع رومينيغه وحميدزيتش "كما فوجئنا أن يحصل ذلك خلال زيارة غير معلنة ليواكيم لوف وأوليفر بيرهوف (مدير المنتخب) إلى مقر نادي بايرن".وأحدث مدرب المنتخب الألماني لوف صدمة كروية في ألمانيا عندما توجّه إلى ميونيخ الثلاثاء للإعلان أن ثلاثي العملاق البافاري هوملس (30 عاما) وبواتينغ (30) ومولر (29)، المتوجين معه بلقب كأس العالم 2014، لا يشكلون جزءا من خططه المستقبلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايرن ميونيخ "غاضب" من توقيت الاعلان عن إنتهاء المسيرة الدولية لنجومه) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايرن ميونيخ "غاضب" من توقيت الاعلان عن إنتهاء المسيرة الدولية لنجومه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).