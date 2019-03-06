الهجرة : 150 ألف عائلة نازحة بالمخيمات خارج الموصل بانتظار إعمار مدنها

2019/03/06 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الأربعاء، عن وجود أكثر من 150 الف عائلة نازحة في المخيمات خارج الموصل بانتظار إعمار مدنها المدمرة من الارهاب.وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين جاسم العطية لـ/ المعلومة /، ان “حركة النازحين طبيعية في الموصل حتى الان رغم تعرض بعض المناطق فيها الى الدمار”.واضاف ان”المدينة القديمة هي […]

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