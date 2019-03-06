العراق يفاتح شركات دولية للتخلص من العشوائيات

2019/03/06 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

كشفت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، عن مفاتحة شركات دولية متخصصة

في بناء وحدات سكنية واطئة الكلفة للحد من انتشار العشوائيات في البلاد.

وقال المتحدث باسم

الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحفي, إن “وزارة التخطيط لديها تنسيق

عالي المستوى مع منظمات دولية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق ( UN-Habitat ) التي

تعد شريكة في اعداد خطة معالجة العشوائيات في البلاد”.

وأضاف الهنداوي، أن

“الوزارة اطلعت على تجارب دول اخرى في عملية معالجة العشوائيات”، لافتا

الى أن “التخطيط فاتحت شركات عالمية من ضمنها صينية متخصصة في بناء وحدات

سكنية واطئة الكلفة”.

وكانت وزارة التخطيط، قد

كشفت الخميس، (28 شباط 2019)، عن اعداد المجمعات العشوائية في عموم المدن

العراقية، وعدد الساكنين فيها، فيما أشارت الى ان العاصمة بغداد تحتل الصدارة في

عدد العشوائيات.

وقال المتحدث باسم

الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحفي, إن “عدد المجمعات العشوائية في

عموم المدن العراقية يبلغ 3700 مجمع عشوائي”.

وأضاف الهنداوي، أن

“العاصمة بغداد جاءت في صدارة المدن العراقية بواقع 1002 منطقة عشوائية تليها

محافظة البصرة ونينوى بـ 700 عشوائية”، مبيناً أن “محافظتي كربلاء

والنجف اقل المحافظات بواقع 98 منطقة عشوائية”.

وتابع الهنداوي، أن “عدد الوحدات السكنية في جميع المجمعات

العشوائية تصل الى 522 الف وحدة سكنية”، لافتاً الى أن “تلك العشوائيات

تضم أكثر من ثلاثة ملايين نسمة”.

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