كتائب حزب الله: فصائل المقاومة والحشد يقفون كالبنيان المرصوص في وجه المخططات الأمريكية

2019/03/06 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

ادانت المقاومة الاسلامية كتائب حزب الله، اليوم الاربعاء، الاجراء الاميركي الاخير بوضع حركة النجباء على لائحة الارهاب، مبينة ان فصائل المقاومة الاسلامية تصدت بكل قوة للمؤامرة التكفيرية الارهابية .

وذكر بيان لكتائب حزب الله حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، أن مسلسل الانكسارات والفشل الذي مُنيت به الإدارة الأمريكية في المنطقة بفضل صمود وثبات محور المقاومة، وفصائله المجاهدة، أجبر الولايات المتحدة على اللجوء إلى أساليب توهمت أنها قد تفت في عضد المقاومة، أو تثني رجالاتها عن أداء واجبهم الشرعي والوطني في التصدي للطواغيت والمحتلين.

واضاف البيان ان الإجراء الأمريكي بوضع الاخوة في حركة النجباء وقيادتها المجاهدة على لائحة إرهاب أمريكا وحلفائها، جاء ليؤكد النهج العدواني ضد فصائل المقاومة الإسلامية.

واوضح ان هذه الفصائل التي قدمت التضحيات الكبيرة دفاعا عن العراق والمقدسات، وتصدت لمواجهة المؤامرات التكفيرية التي خططت لها وقادتها أمريكا والكيانان السعودي والصهيوني وأذنابهم في المنطقة.

وقال إننا في المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله نؤكد ان فصائل المقاومة والحشد يقفون كالبنيان المرصوص في وجه المخططات الأمريكية، وأساليب الابتزاز المفضوحة التي تهدف الى فرض وجودها العسكري في العراق، ولن تزيدنا هذه الإجراءات إلا إصراراً على المقاومة واستعدادا للتضحية، كما تؤكد لنا أننا على الطريق الصحيح في الدفاع عن أرض العراق الطاهرة وسيادته وكرامة شعبه.

وختم البيان بالقول "أخيرا نبارك للاخوة النجباء حصولهم على وسام العز بإرهابهم الولايات المتحدة وإرعاب حلفائها، ونقول لهم: وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين".

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