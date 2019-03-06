فنزويلا تعلن السفير الألماني لديها شخصا غير مرغوب فيه

2019/03/06 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الفنزويلية، أن السفير الألماني لديها، أصبح شخصا غير مرغوب فيه، بسبب تدخله في الشؤون الداخلية للدولة، وأن عليه مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة.

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