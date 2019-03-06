الخارجية الروسية: إعلان ألمانيا وأمريكا هو محاولة لدق إسفين بين موسكو وبكين

2019/03/06 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن إعلان ألمانيا والولايات المتحدة حول تهديد روسيا من قبل الصين محاولة لدق إسفين بين موسكو وبكين روسيا لن تسمح بذلك.

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