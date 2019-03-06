قطر تدعو لحل الخلافات والابتعاد عن

2019/03/06 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت دولة قطر أن الأخطار والتحديات المحدقة بالأمة العربية تستدعي حل الخلافات استنادا لمبدأ الحوار واحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة.

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