قد ترتبط بمرض خطير.. قشرة الرأس عاملا حاسما في الاصابة به

2019/03/06 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت دراسة جديدة بأن فطرا مرتبطا بقشرة الرأس، يمكن أن يكون عاملا حاسما في الإصابة بمرض “كرون” المعوي المزمن.وترتبط الفطريات الملاسيزية الموجودة في البشرة الدهنية

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