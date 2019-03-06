سيناتور أمريكي: تعامل إدارة ترامب مع جريمة خاشقجي

2019/03/06 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور بوب ميننديز، تعامل إدارة الرئيس دونالد ترامب مع جريمة قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي،

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