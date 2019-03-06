2019/03/06 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مديرية الدفاع المدني: اخماد 27 حريقاً في بغداد والمحافظات خلال 24 ساعة

06/03/2019 19:52:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

اعلن مديرية الدفاع المدني، الاربعاء، عن اخماد 27 حريقاً في بغداد والمحافظات خلال 24 ساعة.

وذكر بيان للمديرية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إنه "تم اخماد (٢٦) حادث حريق واعشاب و(١) حادث حريق نفايات في بغداد والمحافظات خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية".

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