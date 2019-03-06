2019/03/06 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الأربعاء، مع وزيرَ الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وتوسيع آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.وذكر بيان لرئيس المجلس تلقى / الأنصار/ نسخة منه أن “الحلبوسي، يرافقه وفد نيابي، التقى وزيرَ الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف”، مبيناً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يؤكد ضرورةَ تعاون العراق وإيران مع دول الإقليم لإعادة استقرار المنطقة alansaar.

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