عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات يتراجع أدنى 2.70%

2019/03/06 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات أدنى مستوى 2.70% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية.





وشهدت الولايات المتحدة أكبر عجز للميزان التجاري في 10 سنوات خلال العام الماضي، كما قفز بنحو 18.8% على أساس شهري في ديسمبر.





وفي بيانات أخرى، أضاف القطاع الخاص بالولايات المتحدة 183 ألف وظيفة خلال فبراير الماضي، بأقل من توقعات المحللين.





كما يستمر المستثمرون في مراقبة التطورات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وسط تقارير صحفية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط على المفاوضيين التجاريين من أجل إبرام صفقة مع الصين من أجل تحفيز الأسواق المالية.





وقاد تباطؤ الاقتصاد في أوروبا والصين، خفض تقديرات النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين الحالي و2020 وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.





وبحلول الساعة 3:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى مستوى 2.695%.





كما هبط عائد الديون الحكومية لمدة 30 عاماً إلى مستوى 3.07%، فيما انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل عامين إلى 2.53%.





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