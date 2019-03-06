شاهد.. النجباء: قرار واشنطن جاء بعد إفشال المخطط الأميركي في المنطقة

2019/03/06 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء الشيخ علي الاسدي قرار واشنطن

وضع الحركة على قائمة الإرهاب بأنه فقاعة اعلامية لحفظ ماء وجه القوات

الأميركية بعد تمكن محور المقاومة من افشال المخطط الأميركي في

المنطقة, مبينا في تصريح لآفاق ان القرار ليس له تأثير على النجباء

كونه لا يتعدى جغرافية الولايات المتحدة.

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