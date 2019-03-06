2019/03/06 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكّد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن دمشق لن تتردد في

التصدي بكل الوسائل لمحاولات الكيان الإسرائيلي وعملائه إطالة

احتلال الجولان السوري.

كلام المقداد جاء خلال استقباله رئيسة أركان لجنة مراقبة الهدنة

للأمم المتحدة كريستين لاند ووفداً مرافقاً لها وقد شدد خلال اللقاء

على ضرورة توقف تل ابيب عن انتهاك القرارات الأممية ودعم التنظيمات

الإرهابية ما يزعزع أمن المنطقة ويهدد الأمن والسلم الدوليّين.وفي

السياق، اتهمت هيئتا الأركان الروسية والسورية القوات الأميركية

المتمركزة في قاعدة التنف بإحباط العملية الإنسانية لإنقاذ مدنيين

في مخيم الركبان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دمشق تؤكد أنها لن تتردد في التصدي لمحاولات إطالةَ احتلال الجولان) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دمشق تؤكد أنها لن تتردد في التصدي لمحاولات إطالةَ احتلال الجولان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).