التعليم توقف استحداث كلية طب الاسنان وتتابع نظيراتها الاهلية

2019/03/06 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اوقف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاربعاء، استحداث كليات طب الاسنان.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، ان "وزير التعليم العالي قصي السهيل وجه بايقاف استحداث اي كليات جديدة لطب الاسنان والصيدلة وتشكيل لجنة لمتابعة الاعتمادية ومستوى الكليات الاهلية للمجموعة الطبية الحالية".واضاف ان "التوجيه جاء باتخاذ قرار بغلق اي كلية مخالفة ولا تليق بالمستوى العلمي واتخاذ قرار بتقليل اعداد المقبولين من الطلبة خلال السنوات الدراسية القادمة".انتهى

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