جامعة ميسان تناقش (الهجرة خارج البلد)

2019/03/06 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..نظمت كلية العلوم السياسية في جامعة ميسان، اليوم الأربعاء ، ندوة حوارية بعنوان (اسباب وتداعيات الهجرة غير الشرعية للعراقيين خارج البلد ) بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين ومنظمات المجتمع المدني المختصة بهذا الشأن.

وناقشت الندوة محاور عدة أهمها الأسباب والتداعيات التي ادت الى الهجرة منها امنية واقتصادية واجتماعية .

كما تم مناقشة تداعيات هجرة اصحاب الشهادات والعلماء والكفاءات الى الخارج وايضا اصحاب رؤوس الأموال والتجار مما اثر على التنمية بكافة ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وتطرقت الندوة الى التوجه لتشجيع العلماء واصحاب الشهادات والكفاءات العلمية واصحاب رؤوس الاموال على العودة والمساهمة في بناء الوطن والتنمية فيه وكذلك مساهمتهم في رفد جميع القطاعات بالاختصاصات كافة وتبسيط اجراءات عودتهم من خلال الحكومة والوزارات ذات الشأن والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والقنوات التلفزيونية وعقد مؤتمرات وندوات تشجيعية توجيهية لهذه الشرائح المهمة من المجتمع .

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