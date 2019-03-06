تحرير أطفال عراقيين تركمان من قبضة

2019/03/06 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر عراقي في قضاء سنجار، اليوم الأربعاء، بأن ثلاثة أطفال من المكون التركماني العراقي، تم تحريرهم من قبضة "داعش" الإرهابي، داخل سوريا، على يد "قسد".

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