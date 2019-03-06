25 أسلوبا مختلفا للتعذيب... انتقاد سعودي لانتهاكات حرية الصحافة

2019/03/06 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت وكالة الأنباء السعودية الطريقة التي تتعامل بها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) مع الصحفيين في اليمن.

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