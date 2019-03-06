وزارة المالية المصرية: 15.8 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة

2019/03/06 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بالسوق المصرية بلغ في نهاية فبراير/ شباط 2019 نحو 15.8 مليار دولار.

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